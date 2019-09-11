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Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi kim?

Süper Lig'de 4. hafta perdesi açılıyor. 4. haftanın ilk maçı Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak. İşte, Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi...

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:08
Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi kim?

Süper Lig'de 4. hafta perdesi açılıyor. 4. haftanın ilk maçı Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak. İşte, Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi...

Milli maç arası sona erdi ve Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte, Süper Lig’de 4. Hafta programı ve haftanın hakemleri…

Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi kim?

13 Eylül Cuma

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 Eylül Cumartesi

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 Eylül Pazar

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor: Ali Şansalan

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16 Eylül Pazartesi

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Halil Özkahya

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:08
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Gaziantep
  8. Denizli
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi kim?
  13. Galatasaray
  14. Kasımpaşa
  15. Süper Lig
  16. 4. HAFTA

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