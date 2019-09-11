Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi kim?
Süper Lig'de 4. hafta perdesi açılıyor. 4. haftanın ilk maçı Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak. İşte, Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi...11 Eylül 2019 Çarşamba 12:08
Süper Lig'de 4. hafta perdesi açılıyor. 4. haftanın ilk maçı Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak. İşte, Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi...
Milli maç arası sona erdi ve Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte, Süper Lig’de 4. Hafta programı ve haftanın hakemleri…
Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi kim?
13 Eylül Cuma
20.30 Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
14 Eylül Cumartesi
17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: Halil Umut Meler
15 Eylül Pazar
17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor: Ali Şansalan
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16 Eylül Pazartesi
20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Halil Özkahya
YORUM YAZ