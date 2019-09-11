Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi kim? Süper Lig'de 4. hafta perdesi açılıyor. 4. haftanın ilk maçı Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak. İşte, Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi...

Süper Lig'de 4. hafta perdesi açılıyor. 4. haftanın ilk maçı Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak. İşte, Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi... Milli maç arası sona erdi ve Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte, Süper Lig’de 4. Hafta programı ve haftanın hakemleri… Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi kim? 13 Eylül Cuma 20.30 Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık 14 Eylül Cumartesi 17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler 20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus 20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: Halil Umut Meler 15 Eylül Pazar 17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan 17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen 20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor: Ali Şansalan 20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan 16 Eylül Pazartesi 20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Halil Özkahya

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