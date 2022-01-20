Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ligin 22.haftasında oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı?

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray bu akşam Kasımpaşa ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 21 puan elde etti. Ligde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer buldu.

Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İki ekip arasında geride kalan 35 lig maçından 22'ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 70 golüne, Kasımpaşa 33 golle yanıt verdi.

Ligde sezonun ilk yarısında lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray'da 8 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Ryan Babel maçta yer almayacak. Sarı-kırmızılılar, kırmızı kart cezalısı Taylan Antalyalı ve sarı kart cezalısı Berkan Kutlu'dan yararlanamayacak.

Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı'nda olan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen Mustafa Muhammed de süre alamayacak.