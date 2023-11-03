Galatasaray Kasımpaşa maçı gol anlatımı
Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Galatasaray RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı öncesi bu maçı kazanmak ve moral depolamak istiyor.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.
Galatasaray-Kasımpaşa ilk 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık,Ben Ouanes, Duhan, Gökhan, Aytaç, Gomis, Hajradniovic, Fall, Ngoy
ÖNE ÇIKAN VİDEO