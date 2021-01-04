Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
KONYA (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.
İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.
Teknik direktör Fatih Terim ile kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.
Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 19:00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.