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Galatasaray kafilesi Antalya'da

- Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına sevgi gösterisinde bulundu

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:31
Galatasaray kafilesi Antalya'da


ANTALYA (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan uçakla Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında bir grup Galatasaraylı taraftar, sevgi gösterileriyle karşıladı. Meşaleler yakan taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratta bulundu.

Taraftarlar ayrıca, teknik heyet ve futbolculara, üzerinde "Size inanıyoruz. 2019-Mayıs" yazılı kartların bulunduğu çiçek verdi.

Galatasaray kafilesi daha sonra kamp yapacağı Belek Turizm Merkezi'ndeki otele gitti.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda, Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik ve Sofiane Feghouli yer alıyor.

İzinli olduğu için takıma yarın katılacak Fernando Muslera ve ülkesinin milli takım kadrosunda bulunan Yuto Nagatomo ise kafilede yer almadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:31
  1. Antalya
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig

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