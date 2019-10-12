Galatasaray İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Profesyonel liglere verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Profesyonel liglere verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti? Milli maç arasının değerlendirmek isteyen Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. İşte, Galatasaray İstanbulspor maçının detayları... MAÇ SONUCU: 3-2 Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Jimmy Durmaz, 20. dakikada Taylan Antalyalı ve 38. dakikada Emre Mor'dan geldi. İstanbulspor'un golleri ise 4. dakikada Pape Alioune Diouf ve 82. dakikadan penaltıdan Emre Yalçın'dan geldi.

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