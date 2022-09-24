Galatasaray-İstanbulspor maç sonucu:
Süper Lig'e verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Galatasaray ile İstanbulspor hazırlık maçında karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Hazırlık maçında Galatasaray ile İstanbulspor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Galatasaray konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçın 12. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı alanından uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı kontrol edip doğrudan kaleye gönderdi ve topu filelerle buluşturdu.
18. dakikada Mata'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Icardi'nin içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz kontrol ettikten sonra şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi. Savunmanın uzaklaştıramaya çalıştığı topu Mata tamamladı, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
27. dakikada Mata'nın pasıyla sağdan ceza sahasına hareketlenen Icardi'nin içeri çevirdiği topa Barış Alper Yılmaz gelişine vurdu. Kaleci ayaklarıyla topun kaleye gitmesine izin vermedi.
30. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Ebert'in içeri gönderdiği topa Mehremic gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1
61. dakikada Barış Alper Yılmaz'la ceza yayı üstünde paslaşan Mata'nın vuruşunda top kalecide kaldı.
64. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. İstanbulspor'un korner atışı sonrasında kaptırılan topla hızlı hücuma çıkan sarı-kırmızılı takımda Almazbekov, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada topun başına geçen Icardi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
77. dakikada Oliveira'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Barış Alper Yılmaz ceza sahası içinde kafayla topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak kalecide kaldı.