Galatasaray ilk maçta hata yapmadı
Yeni sezonun ilk maçına çıkan Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla yendi.
Galatasaray ile Gaziantep FK Süper Lig'in ilk haftasında karşılaştı. İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray kazandı.
Galatasaray'ın ilk golünü 8. dakikada Radamel Falcao penaltıyla attı. 28. dakikada Falcao'nun asistinde Emre Kılınç aşırtma golüyle farkı 2'ye çıkardı. Radamel Falcao, 40. dakikada gol atarak takımının 3. golünü attı.
Gaziantep, 53. dakikada Andre Ribeiro'nun golüyle farkı 2'ye düşürdü.
Galatasaray, bu sonuçla sezona 3 puanla giriş yaptı. Gaziantep ise ilk hafta puan kaybetti.
Galatasaray, gelecek hafta Medipol Başakşehir'e konuk olacak.