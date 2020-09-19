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Spor Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda
Spor

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Geride kalan lig maçlarından 11'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı - Galatasaray, rakibiyle ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi - Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 12 maçta taraflar beşer galibiyet aldı - Teknik direktörler arasındaki rekabette Fatih Terim'in 3, Okan Buruk'un ise 2 galibiyeti bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:25:08 -
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 25. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 11'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 38 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.


- Galatasaray, son 12 maçta 3 kez kazandı


Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

Söz konusu dönemdeki maçlardan 4'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

- Başakşehir'in evindeki maçlar


Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 12 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son 2 müsabaka berabere bitti.

Yedisi Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 14 gol attı.


- Teknik adamların rekabetinde Terim üstün


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcusu Okan Buruk'un yönettiği takımlara karşı galibiyet sayılarında üstünlük kurdu.

İki teknik adamın Süper Lig'de karşılaştığı 8 maçta Terim 3 galibiyet alırken, Buruk 2 kez kazanma sevinci yaşadı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fatih Terim, tamamı Galatasaray'ın başında olmak üzere Medipol Başakşehir'le 9 kez karşılaştı. Tecrübeli teknik adamın takımı, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 3'ünden beraberlik, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.

Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde, futbolculuğunda büyük başarılar elde ettiği eski takımı Galatasaray'a 17. kez rakip olacak. Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'in başında Galatasaray'la karşı karşıya geldiği 16 lig müsabakasında üçer galibiyet ve beraberlik, 10 yenilgi gördü.

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