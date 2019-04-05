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Galatasaray ile E. Yeni Malatyaspor ligde 4. randevuda

Galatasaray, yarın oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor ile Spor Toto Süper Lig’de 4.

05 Nisan 2019 Cuma 12:45
Galatasaray ile E. Yeni Malatyaspor ligde 4. randevuda

Galatasaray, yarın oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor ile Spor Toto Süper Lig’de 4. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalarda Malatya ekibinin 2’ye 1 üstünlüğü bulunuyor.


Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 26 haftada sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 52 puanla ikinci sırada bulunuyor. Malatya ekibi ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 37 puanla 5. sırada yer alıyor.



4. randevu


Galatasaray ile Yeni Malatyaspor bugüne kadar Süper Lig’de 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 1 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, Malatya temsilcisi ise 2 kez rakibini mağlup etti. Bu müsabakalarda Aslan’ın 3 golüne Malatya ekibi 4 golle karşılık verdi.



Bu sezon 2 kez karşılaştılar


İki takım bu sezon 1 kez Süper Lig, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele etti. Malatya’da oynanan ligin ilk yarısındaki maçı Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı. Geçtiğimiz salı günü Türkiye Kupası’nda oynanan İstanbul’daki karşılaşma ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Aslan evinde 32 maçtır geçit vermiyor


Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı 32 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 27 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu.



Cimbom 12 maçtır yenilmiyor


Süper Lig’de son olarak dış sahada Beşiktaş’a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 12 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Aslan bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor’u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile berabere kaldı.



Ndiaye ile Luyindama cezalı


Galatasaray’da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Bursaspor maçında gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düşen Badou Ndiaye ile Christian Luyindama, Malatya ekibine karşı oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.



4 futbolcu ceza sınırında


Galatasaray’da ayrıca 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao, Linnes, Emre Taşdemir ve Henry Onyekuru maçta sarı kart görmesi halinde 28. haftada deplasmandaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek



Düdük Yaşar Kemal Uğurlu’da


Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Bülent Birincioğu görev alacak. Ankara bölgesi hakemi olan Uğurlu daha önce 8 kez Galatasaray’ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği 8 maçta sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:45
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