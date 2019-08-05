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Galatasaray ile Altınyıldız Classics sponsorluk anlaşmasını uzattı

Galatasaray Spor Kulübü ile Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:29
Galatasaray ile Altınyıldız Classics sponsorluk anlaşmasını uzattı

Galatasaray Spor Kulübü ile Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı.


Galatasaray Spor Kulübü ile erkek giyim sektörünün önde gelen markalarından Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı.


Söz konusu giyim markası Galatasaray Futbol Takımı başta olmak üzere, Galatasaray Basketbol ve Galatasaray Voleybol takımlarının da sponsorluğunu üstleniyor. Ayrıca Galatasaray Tekerlekli Basketbol takımına da yine sponsorluk kapsamında destek veren marka, bu yıl da Galatasaray takım oyuncuları ve teknik heyeti için sezon boyunca yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında kullanmaları için özel dikim takım elbise ve smart casual kombinler hazırladı.


Anlaşma kapsamında ayrıca GS Store’da markanın imzalı Galatasaray Lisanslı ürünler satışa sunulacak ve Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları ile özel moda çekimi gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:29
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