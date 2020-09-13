Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak: Okay Yokuşlu bize gelmek istedi

Sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcusu Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki anma töreninin ardından Albayrak, basına açıklama yaptı.

Transfer gündeminde olan Okay Yokuşlu hakkında konuşan Abdurrahim Albayrak, "Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri Okay Yokuşlu. Bize gelmek istediği söylendi. Maalesef göndermeyi düşünmediler." ifadelerini kullandı.

Albayrak, finansal konuları incelediklerini ve değindiklerini belirterek, "Şimdi her şeye çok dikkat etmek, çok dikkatli davranmak ve düşük maliyetli transferler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sergilediğimiz yol bu. Asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulumuzun belirlediği fiyatların ötesine geçmeyeceğiz Galatasaray taraftarları endişelenmesin, orta sahaya antrenörümüzün listesi doğrultusunda aldığımız değerli bir futbolcumuz var, inşallah ona bir tane daha ekleme çabasındayız. Okay'ın kulübünde bir değişiklik olursa bunu paylaşacağız.

Abdurrahim Albayrak, yönetim kurulu olarak ciddi mali tedbirler aldıklarını söyledi.

Albayrak, maaşları yüksek ve takımdan ayrılma ihtimali yüksek oyunculardan Younes Belhanda ile ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Biz Belhan'da 10 numara giyen bir futbolcumuz. Dün gece güzel oynadı ve bizi mutlu etti. Galatasaray'da çok iyi oynayan oyuncular ve oynamayan oyuncular da satıldı. Gidecek diye bir şey yok. Dünyanın her yerinde inanılmaz bir gelir düşüşü var.Yurtdışında bir sporcunun açıklamasına göre futbol ailesinin kaybı. 6 milyar euro. Galatasaray ve tüm Türk takımları da bundan etkileniyor. Bunun için önlemler alıyoruz. Çok ciddi önlemler alıyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyor, az parayla güzel işler yapıyoruz ”dedi.

Sarı-kırmızılı ve kulübün ikinci başkanı, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK maçıyla ilgili 3-1 galibiyetini kazanarak, "İyi bir maçtı. Çok farklı kazanabilirdik. Yaptığımız transferler çok isabetli. tüm Türkiye'yi gördü. Allah'ın izniyle bu kararlılığımızı ve isteyerek devam edeceğiz. Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi elemeleri için Bakü'ye gideceğiz. Türkiye'ye güzel bir sonucla dönme diliyorum, bekliyorum ”şeklinde konuştu.