0553 313 94 23

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Yapacak bir şey yok

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-1 berabere sona eren Yeni Malatyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:16
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Yapacak bir şey yok

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçı farklı kazanabilecekleri pozisyonları bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.

"Üzgünüz ama bunların telafisi vardır"

Albayrak, ligin başında olduklarını ve bu maçın telafisinin olduğunu belirtti.

"Aslında çok farklı kazanabileceğimiz bir maç, 5 yüzde yüz gol pozisyonu ve kaçırdığımız goller. Yapacak bir şey yok, ligin başı ve deplasmanda bir puan aldık, önümüze bakacağız. Gönül isterdi ki Malatya'da galip gelelim. Galip geleceğimiz pozisyonları yakaladık, maalesef son dakikada yediğimiz gol 2 puanımıza mal oldu. Üzgünüz ama bunların telafisi vardır."

Gazetecilerin kadroda rotasyona gidilmesini sorması üzerine Albayrak, "Onların kararını hocamız verir. Hoca kendisi nasıl bir kadro isterse öyle bir kadro çıkartır. Çünkü tasarruf yapmak zorunda hocamız doğal olarak. Önümüzdeki hafta cumartesi günü derbi yani Fenerbahçe maçımız var. Ardından salı günü Şampiyonlar Ligi maçımız var. Hocanın bunları düşünerek muhakkak tedbir alması gerekiyordu. Doğrusunu da yaptı hocamız. Saygı duymak lazım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisi

Abdurrahim Albayrak, gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin şunları ifade etti:

"Derbilerde maç oynanmadan bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü 90 dakika oynayacaksınız, ondan sonra konuşacaksınız. Önümüzde zor bir derbi var. Taraftarımıza güveniyorum. 55 bin taraftarımız olacak. Güzel ve dostça bir maç olmasını diliyorum. Her iki tarafa da başarılar diliyorum."

Bir gazetecinin "Derbide Fenerbahçe yönetimine loca verecek misiniz?" sorusuna ise Albayrak, "Şu anda bir şey olmadan boş konuşmanın anlamı yok. Öyle bir talep gelsin ondan sonra konuşalım." cevabını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:16
  1. Galatasaray
  2. Abdurrahim Albayrak
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika’da turuncu bileklik paniği: 3 ölü
    1. Amerika’da turuncu bileklik paniği: 3..
    2. Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ı artık..
    3. ‘Sisi defol’ protestoları sürüyor!..
    4. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim..
    5. Yumurta nasıl haşlanır?
    6. TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısı..
    7. Şanlıurfa'da PKK’ya darbe!
    8. Andrej Babis'ten flaş Türkiye çağrısı:..
    9. 41 sabıkası bulunan, 56 sabıkası..
    10. Tolga Ciğerci'den Galatasaray sözleri:..
    11. Fatih Terim'im Falcao kararı olay oldu
    12. Dinsizler ve devlet-millet düşmanları..
    13. Son anket sonuçları açıklandı!..
    14. ‘İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste..
    15. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu..
    16. Nijerya'da kaçırılan 31 kişi serbest..
    17. Kuveyt Türk’ten günümüze ışık tutan..
    18. 12 saatlik yol 2 saate düşüyor
    19. Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili..
    20. Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü