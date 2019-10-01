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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Büyük maçların takımıyız

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan PSG maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

01 Ekim 2019 Salı 13:06
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Büyük maçların takımıyız

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, “İyi bir kadromuz var ve Avrupa’da ne yapacağını çok iyi bilen bir hocaya sahibiz. Galatasaray büyük maçların takımıdır. PSG karşısında sahada yüzümüzün güleceği bir sonuçla ayrılacımızı umuyorum, Takıma güveniyorum” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:06
  1. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
  2. Abdurrahim Albayrak
  3. Galatasaray
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. PSG

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