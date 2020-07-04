  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 21:23:09 -
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Galatasaray hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman sürat çalışmalarıyla başladı.

Dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra takım halinde pas çalışmaları üzerinde durdu.

Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapılırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idman sona erdi.

Kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru antrenmanda teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Antrenmanın ardından sarı-kırmızılı takım kampa girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı