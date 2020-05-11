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Spor

Galatasaray, hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-05-11 21:49:30 -
Galatasaray, hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği belirtildi.

İki ayrı seansta iki ayrı sahada altışar oyuncunun yer aldığı idmanın ilk bölümünde koordinasyonlu ısınma hareketleri, ana bölümünde ise topla teknik çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.



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