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Spor Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:38:06 -
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı, daha sonra pas oyunu ile sürdüğü kaydedildi.

Ana bölümünde taktik çalışması yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel'in ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldığı, izolasyon süresi yarın sona erecek Omar Elabdellaoui’nin programının daha sonra belirleneceği bildirildi.

Çarşamba günü antrenmanda sol bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın da takımla çalışmalara katıldığı kaydedildi. Öte yandan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.



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