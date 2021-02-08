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Spor Galatasaray harekete geçti! Mahkemeye veriyorlar
Spor

Galatasaray harekete geçti! Mahkemeye veriyorlar

Galatasaray, dün sarı kırmızılılara ‘riyakar’ ifadesi kullanan Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş’ı mahkemeye verecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 21:02:00 -
Galatasaray harekete geçti! Mahkemeye veriyorlar

Galatasaray Kulübü, Kadıköy'de üç bin kişinin kendilerine küfür ettiğini iddia etmişti. Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, dün akşam katıldığı bir televizyon programında "3.000 kişi alındığı ifade edilen 1907 tribününün seyirci kapasitesi 1.295 kişidir, bu yıllar boyu alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır." ifadelerini kullandı.

Bu sözler Galatasaray kanadından büyük tepki çekti. Sarı kırmızılılar karşı hamleyi mahkeme ile gerçekleştirme kararı aldı. Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş’ı mahkemeye verecek.

Galatasaray Kulübü ve Teknik Direktör Fatih Terim’in çekilen tüm görüntüler, yaşananlar eşliğinde hukuki girişimlerin başlatıldığını, 6222 kapsamında görüntülerin de emniyete teslim edildiği açıklandı

Ne olmuştu?

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, "Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. 3.000 kişi alındığı söylenen 1907 tribünün kapasitesi 1.295 kişidir." ifadelerini kullanmış; soyunma odası görüntüleri nedeniyle Arda Turan'ın ceza alması gerektiğini ifade etmişti.

 

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