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Spor Galatasaray gözünü Tottenham'ın yıldızına dikti
Spor

Galatasaray gözünü Tottenham'ın yıldızına dikti

Yeniakit Publisher
2023-07-23 19:28:00 -
Galatasaray gözünü Tottenham'ın yıldızına dikti

Avrupa'da mücadele için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bonservisi İngiliz ekibi Tottenham'da bulunan Giovani Lo Celso'yu yakın takibe aldı.

Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da orta saha için de arayışlar sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, Avrupa'da başarılı olacak bir takım kurma hedefiyle hareket ediyor.

Listenin başındaki Paredes'i ikna edemediler

Listesinin başında Leandro Paredes olan Galatasaray, henüz Arjantinli oyuncuyu ikna edemedi.

Galatasaray Lo Celso ile ilgileniyor

Orta sahada diğer alternatiflere yönelen sarı kırmızılılar, Giovani Lo Celso ile ilgileniyor.

Son 1 buçuk sezonu kiralık olarak Villarreal'de geçiren Arjantinli futbolcu, Tottenham'a geri döndü.

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda Lo Celso'nun da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakacağı düşünülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

27 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: TRT SPOR

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