Galatasaray gözünü Tottenham'ın yıldızına dikti
Avrupa'da mücadele için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bonservisi İngiliz ekibi Tottenham'da bulunan Giovani Lo Celso'yu yakın takibe aldı.
Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da orta saha için de arayışlar sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, Avrupa'da başarılı olacak bir takım kurma hedefiyle hareket ediyor.
Listenin başındaki Paredes'i ikna edemediler
Listesinin başında Leandro Paredes olan Galatasaray, henüz Arjantinli oyuncuyu ikna edemedi.
Galatasaray Lo Celso ile ilgileniyor
Orta sahada diğer alternatiflere yönelen sarı kırmızılılar, Giovani Lo Celso ile ilgileniyor.
Son 1 buçuk sezonu kiralık olarak Villarreal'de geçiren Arjantinli futbolcu, Tottenham'a geri döndü.
Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda Lo Celso'nun da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakacağı düşünülüyor.
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27 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: TRT SPOR