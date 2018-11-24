0553 313 94 23

Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:26
Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında 28 Kasım Çarşamba günü Lokomotiv Moskova'ya konuk olacağı maça çevirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise dinamik ısınmayla başlanan idmanda, dar alan oyunları üzerinde durdukları aktarıldı.

Öte yandan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İstinye Üniversitesi'nden bir grup akademisyenin idmanı takip ettiği aktarıldı. Teknik direktör Fatih Terim ile oyuncuların, antrenman öncesi akademisyenlere çiçek ve forma hediye ettiği ifade edildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 14:26
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Lokomotiv Moskova
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG
  7. UEFA Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, belediye başkanlığı için Batman'da Murat Güneştekin, Bayburt'ta Fatih Yumak, Bitlis'te Nesrullah Tanğlay'ın aday gösterildiğini açıkladı.
    1. Erdoğan, belediye başkanlığı için..
    2. MediaMarkt’tan "Şahane rekor"
    3. AK Parti Bayburt belediye başkan adayı..
    4. AK Parti Batman belediye başkan adayı..
    5. Erdoğan, AK Parti'nin Ardahan'da Yunus..
    6. Cafer Özdemir kimdir?
    7. MEB'in genel müdür atadığı Burcu..
    8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    9. Gelincik hikayesi
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel..
    11. Minibüs direğe çarptı:2 kişi araçta..
    12. Şener, Kılıçdaroğlu’na Abdullah Gül’ün..
    13. Adıyaman AK Parti belediye başkan..
    14. Süleyman Kılıç kimdir?
    15. Süleyman Kılıç kimdir?
    16. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel..
    17. Irak'ta Türkmen üsteğmene suikast
    18. Anadolu kadın giyim kuşamı
    19. Eşinden boşandı, şehir turu atarak..
    20. Ünlü ilahiyatçı, Erdoğan'a seslendi!..
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!