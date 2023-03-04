Galatasaray gol oldu yağdı! Zaniolo yine sahneye çıktı...
Süper Lig ekipleri Galatasaray ile İstanbulspor hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 6-0 kazandı.
Süper Lig ekipleri Galatasaray ile İstanbulspor hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 6-0 kazandı.
Süper Lig ekipleri Galatasaray ile İstanbulspor hazırlık maçında kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 6-0 kazandı.
Karşılaşmadaki golleri 8. dakikada Rashica, 19. dakikada Oliveira, 40. dakikada Gomis, 55. dakikada Emin Bayram, 84. dakikada Zaniolo ve 88. dakikada Dubois kaydetti.
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