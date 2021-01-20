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Spor Galatasaray gol oldu yağdı
Spor

Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında Denizlispor'u 6-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 21:11:00 -
Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray ile Denizlispor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galaatsaray 6-1 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 9. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Feghouli ve 45+1. dakikada Donk'un kaydettiği gollerle ilk yarı 3-0 önde tamamladı.

Denizlispor 48. dakikada Tusha'nın golüyle farkı 2'ye indirdi. Galatasaray, 60. dakikada Muhammet Özkal'ın kendi kalesine, 64. dakikada Belhanda ve 90+2. dakikada Sekidika'nın kaydettiği gollerle sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla puanını, 36'ya çıkardı. Denizlispor ise 14 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Denizlispor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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