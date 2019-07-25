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Galatasaray, Göksenin Köksal’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, kaptan Göksenin Köksal’ın sözleşmesini iki yıl uzattı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:20
Galatasaray, Göksenin Köksal’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, kaptan Göksenin Köksal’ın sözleşmesini iki yıl uzattı.


Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, iç transferde kaptanı Göksel Köksal ile nikah tazeledi. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın kaptanı Göksenin Köksal’ın kulübümüzle olan sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı" denildi.


Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen 28 yaşındaki basketbolcu, 2009-2010 sezonunda ilk kez A Takıma yükseldi. Göksenin, Galatasaray forması altında 2016 yılında Eurocup şampiyonluğu yaşarken, 2013 yılında lig şampiyonluğuna ulaşan kadroda da yer aldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:20
  1. doğa

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