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Spor Galatasaray gençlerini gönderdi
Spor

Galatasaray gençlerini gönderdi

Yeniakit Publisher
2024-08-28 13:50:00 -
Galatasaray gençlerini gönderdi

EMİRCAN KIŞLACIK- Galatasaray'da önce gençleştirme operasyonu yapılıyor sonrası ise diğer kulüplere kiralık olarak gönderiliyor.

EMİRCAN KIŞLACIK- Galatasaray'da önce gençleştirme operasyonu yapılıyor sonrası ise diğer kulüplere kiralık olarak gönderiliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yaptığı resmi açıklamada Galatasaray'da forma giyen iki ismi kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Okan Buruk yönetiminde yeni sezonun transfer ve kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da iki ayrılık resmen gerçekleşti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Galatasaray forması giyen Siraçhan Nas ve Eren Aydın’i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siraçhan Nas için yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu Eren Aydın'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Eren Aydın için yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu Eren Aydın'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.”

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