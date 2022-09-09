Galatasaray gelenler gidenler | Galatasaray transferleri 2022-2023
Futbolda ilk transfer dönemi 8 Eylül Perşembe gecesi sona erdi. Futbolseverler ise hangi takımın hangi oyuncuları renklerine bağladığını merak ediyor. Peki, Galatasaray'a kimler geldi? Galatasaray 2022-2023 transferleri:
2022-2023 sezonu ilk transfer dönemi sona erdi. Peki, Galatasaray hangi isimleri renklerine bağladı?
Galatasaray gelenler gidenler | Galatasaray transferleri 2022-2023
Gelenler:
Lucas Torreira
Yusuf Demir
Fredrik Midtsjö
Sergio Oliveira
Abdülkerim Bardakçı
Leo Dubois
Mathias Ross
Kazımcan Karataş
Haris Seferoviç
Dries Mertens
Juan Mata
Mauro Icardi
Milot Rashica
Gidenler
Marcao
Emre Akbaba
Mostafa Mohamed
Olimpiu Morutan
Valentine Ozornwafor
Mbaye Diagne
Aytaç Kara
Jesse Sekidika
Ryan Babel
Ali Yavuz Kol
Bartug Elmaz
Ömer Bayram
Erkan Süer
Silman Dibek
Alexandru Cicaldau (Kiralık)
Taylan Antalyalı (Kiralık)
Emre Kılınç (Kiralık)
Christian Luyindama (Kiralık)
Alparslan Öztürk (Kiralık)
Oğulcan Çağlayan (Kiralık)
Süleyman Lus (Kiralık)
Eren Aydın (Kiralık)
Batuhan Şen (Kiralık)
Atalay Babacan(Kiralık)
Abdussamed Karnucu (Kiralık)
Kaan Arslan (Kiralık)
Mahmut Keskin (Kiralık)
Berk Balaban (Kiralık)
Omar Elabdellaoui
Sofiane Feghouli
Fatih Öztürk
Semih Kaya
Arda Turan