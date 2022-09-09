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Spor Galatasaray gelenler gidenler | Galatasaray transferleri 2022-2023
Spor

Galatasaray gelenler gidenler | Galatasaray transferleri 2022-2023

Futbolda ilk transfer dönemi 8 Eylül Perşembe gecesi sona erdi. Futbolseverler ise hangi takımın hangi oyuncuları renklerine bağladığını merak ediyor. Peki, Galatasaray'a kimler geldi? Galatasaray 2022-2023 transferleri:

Yeniakit Publisher
2022-09-09 02:15:00 -
Galatasaray gelenler gidenler | Galatasaray transferleri 2022-2023

2022-2023 sezonu ilk transfer dönemi sona erdi. Peki, Galatasaray hangi isimleri renklerine bağladı?

Galatasaray gelenler gidenler | Galatasaray transferleri 2022-2023

Gelenler:

Lucas Torreira

Yusuf Demir

Fredrik Midtsjö

Sergio Oliveira

Abdülkerim Bardakçı

Leo Dubois

Mathias Ross

Kazımcan Karataş

Haris Seferoviç

Dries Mertens

Juan Mata

Mauro Icardi

Milot Rashica

Gidenler

Marcao

Emre Akbaba

Mostafa Mohamed

Olimpiu Morutan

Valentine Ozornwafor

Mbaye Diagne

Aytaç Kara

Jesse Sekidika

Ryan Babel

Ali Yavuz Kol

Bartug Elmaz

Ömer Bayram

Erkan Süer

Silman Dibek

Alexandru Cicaldau (Kiralık)

Taylan Antalyalı                (Kiralık)

Emre Kılınç         (Kiralık)

Christian Luyindama      (Kiralık)

Alparslan Öztürk              (Kiralık)

Oğulcan Çağlayan            (Kiralık)

Süleyman Lus    (Kiralık)

Eren Aydın         (Kiralık)

Batuhan Şen      (Kiralık)

Atalay Babacan(Kiralık)

Abdussamed Karnucu   (Kiralık)

Kaan Arslan        (Kiralık)

Mahmut Keskin               (Kiralık)

Berk Balaban     (Kiralık)

Omar Elabdellaoui

Sofiane Feghouli

Fatih Öztürk

Semih Kaya

Arda Turan

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