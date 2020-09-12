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Spor Galatasaray, Gaziantep'i ağırlıyor! Büyük hasret son bulacak mı?
Spor

Galatasaray, Gaziantep'i ağırlıyor! Büyük hasret son bulacak mı?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşıyor. Galatasaray, rakibi karşısında bulduğu 3 golle ilk yarıyı önde kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 20:50:00 -
Galatasaray, Gaziantep'i ağırlıyor! Büyük hasret son bulacak mı?

Galatasaray, Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor.

Sarı kırmızılılar, Radamel Falcao'nun 8. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçerken, 28. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle karşılaşmayı skoru 2-0'a getirdi. Ardından Falcao 40. dakikada yine penaltıdan attığı golle takımınının soyunma odasına 3-0'lık skorla gitmesini sağladı.

Galatasaray, Gaziantep ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybetmezken, rakibini konuk ettiği tek karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

Büyük hasret son bulacak mı?

Geçen sezonun açılış haftasında Yukatel Denizlispor'a yenilen Galatasaray, 2011/12 sezonundan bu yana üst üste iki sezona mağlubiyetle başlayamıyor.

Geçen sezon Süper Lig'de 5 İstanbul takımına konuk olan Gaziantep, oynanan maçlarda kalesinde toplam 17 gol gördü.

2 önemli isim kadroda yer almadı

Öte yandan ev sahibi Galatasaray, Gaziantep maçının kadrosuna sakatlıkları nedeniyle Fernando Muslera ve Emre Akbaba'yı dahil etmedi.

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