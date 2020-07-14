Galatasaray galibiyeti sonrası İngiliz spiker kendinden geçti! İbrahim Üzülmez sözleri gündem oldu
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin sonunda İngiliz spiker, İbrahim Üzülmez'i 'Deli İbrahim' diyerek tanıttı. Spikerin sözleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Ankaragücü-Galatasaray maçını anlatan İngiliz spikerin, İbrahim Üzülmez'e lakabıyla hitap etmesi izleyenleri güldürdü.
Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Rakibini penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Ankara ekibi, bitime 2 hafta kala kümede kalma umudunu korudu.
Bir süre önce Süper Lig maçlarının yayın haklarını satın alan İngiliz BT Sports kanalında ise ilginç bir diyalog yaşandı.
'Deli İbrahim' dedi
Ankaragücü-Galatasaray maçını anlatan İngiliz spikerin, 'Deli İbo' lakaplı İbrahim Üzülmez'e takma adıyla hitap etmesi izleyenleri güldürdü.