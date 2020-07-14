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Spor

Galatasaray galibiyeti sonrası İngiliz spiker kendinden geçti! İbrahim Üzülmez sözleri gündem oldu

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin sonunda İngiliz spiker, İbrahim Üzülmez'i 'Deli İbrahim' diyerek tanıttı. Spikerin sözleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:52:00 -

Ankaragücü-Galatasaray maçını anlatan İngiliz spikerin, İbrahim Üzülmez'e lakabıyla hitap etmesi izleyenleri güldürdü.

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Rakibini penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Ankara ekibi, bitime 2 hafta kala kümede kalma umudunu korudu.

Bir süre önce Süper Lig maçlarının yayın haklarını satın alan İngiliz BT Sports kanalında ise ilginç bir diyalog yaşandı.

'Deli İbrahim' dedi

Ankaragücü-Galatasaray maçını anlatan İngiliz spikerin, 'Deli İbo' lakaplı İbrahim Üzülmez'e takma adıyla hitap etmesi izleyenleri güldürdü.

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