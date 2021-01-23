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Spor Galatasaray forvet için saldırıyor! İşte radardaki isim
Spor

Galatasaray forvet için saldırıyor! İşte radardaki isim

Eski yıldızı Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray forvet arayışlarını da hızlandırdı. Sarı - Kırmızılılar, Feyenoord formasını giyen Nicolai Jorgensen'i transfer etmek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 22:04:00 -
Galatasaray forvet için saldırıyor! İşte radardaki isim

Eski yıldızı Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray forvet arayışlarını da hızlandırdı.

Hedef forvet transferi

Forvet transferi için 4 koldan saldıran Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.

Madrid'de tedavi gören Falcao'dan umudu kesen, Diagne'yi West Bromwich'e kiralamaya hazırlanan Galatasaray'da gündem golcü transferi oldu.

Jorgensen için Feyenord ile temas

Simone Zaza, Tiquinho ve Ali Sowe için girişimlerde bulunan yönetime menajerler tarafından Nicolai Jorgensen teklif edildi. Fatih Terim'in Danimarkalı forvet için onayı verdiği ve Sarı-Kırmızılılar'ın Feyenoord ile temasa geçtiği belirlendi.

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor

Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi olan Jorgensen'i sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak istediği öğrenildi. Bu sezon Feyenood formasıyla Hollanda Ligi'nde 12 maça çıkıp 2 gol atan 30 yaşındaki forvetin de Türkiye'ye gelmeye çok sıcak baktığı ifade edildi.

İsim: Nicolai Jorgensen
Takım: Feyenoord
Ülke: Danimarka
Yaş: 30
Boy: 1.90

Bu sezonki lig performansı

Maç: 15
Dakika: 747
Gol: 2
Asist: 0

 

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