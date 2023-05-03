Galatasaray, Fenerbahçelileri çıldırtacak! Ortaya çıktı: Almaya başladı!

Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Enner Valencia'ya, sarı-lacivertli kulüple anlaşamazsa transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi. Haber7'ye göreÖnümüzdeki sezon yola devam edilecek ve yolların ayrılacağı isimler belirlenirken bir yandan da takıma katılacak isimler konusunda teknik heyet ve yönetim arasındaki istişareler devam ediyor.

Teknik ekip, oyuncu izleme komitesi ve yönetim bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Zirve yarışı devam ederken hem önerilen isimler hem de oyunculara gelen teklifler değerlendirilmeye alınıyor. Ancak transfer konusundaki bir isim gündeme bomba gibi düşecek cinsten...

Galatasaray'dan Valencia hamlesi!

Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe ile sözleşmesini henüz uzatmayan Valencia konusunda devreye girebilir.

Ekvatorlu golcü Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda bugüne dek bir anlaşmaya varamadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gol krallığında zirvede yer alan Valencia için Galatasaray, golcü oyuncuyla masaya oturmayı planlıyor.

Valencia, Fenerbahçe ile devam etmezse Cimbom devreye girecek ve 33 yaşındaki golcüye teklif götürecek.

Valencia bu sezon Süper Lig'de 27 gol 5 asistle sezona damgasını vurmuş durumda.