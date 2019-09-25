Galatasaray ile Fenerbahçe 28 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Peki, TT Arena'da oynanacak mücadeleyi kim yönetecek? İşte, merak ettiğiniz "Galatasaray Fenerbahçe derbisini kim yönetecek?” sorusunun cevabı…

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Galatasaray Fenerbahçe derbisini kim yönetecek?

Derbiye sayılı günler kala herkes "Galatasaray Fenerbahçe derbisini kim yönetecek?" sorusunun cevabını aramaya başladı. 28 Eylül Cumartesi akşamı TT Arena'da oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın 25. derbisi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı.

İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti.

UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan Çakır, geçen sezon 25 maçla Süper Lig'de en fazla görev yapan hakem olmuştu.

11 maçın 6'sını Fenerbahçe kazandı



Cüneyt Çakır, 12. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı. Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 65 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray'a 37, Fenerbahçe'ye 28 sarı kart gösterdi. Cüneyt Çakır, iki takım arasında son olarak 2017-2018 sezonunun 9. haftasında oynanan maçta görev yapmıştı. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart görmüştü.