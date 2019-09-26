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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde TSK detayı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinde futbolcular sahaya "El birliği ile güç birliğine - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı" pankartıyla çıkacak.

26 Eylül 2019 Perşembe 15:52
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde TSK detayı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere tüm maçlara "El birliği ile güç birliğine - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı" pankartıyla çıkılacağını bildirdi.

Ortaklıkları arasında ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN gibi Türk savunma sanayisinin lider şirketleri bulunan TSKGV, 32'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılması için milletin katkılarıyla faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Vakfın bugüne kadar nakdi ve taşınmaz toplam 83 bin 509 bağışçıya ulaştığını ve onları "vakıf ailesi" olarak kabul ettiklerini ifade eden Piyade, bağışçılarının her türlü problemleri ile ilgilendiklerini ve imkanlar dahilinde çeşitli destek sağladıklarını belirtti.

Köprüye de pankart asıldı

Piyade, vakfın tanıtımı için kamu spotları hazırlayarak yayımlanmasını sağladıklarını, tanıtım materyallerinin kamusal alanlarda sergilendiğini aktardı.

Vakfın kamuoyunda görünürlüğünün artırılması için BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında futbolcuların sahaya vakıf tanıtım pankartı ile çıktıklarını anımsatan Piyade, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başta olmak üzere tüm maçlara "El birliği ile güç birliğine - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı" pankartıyla çıkılacağını bildirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne önceki yıllarda şampiyon takımların bayraklarının asıldığını dile getiren Piyade, 32'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vakıf tanıtım pankartının da köprüye asılmasının sağlandığını kaydetti.

IDEF'e 53 ülkeden katılım

Piyade, Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde vakıf ve şirketlerin tanıtılması amacıyla 15 ülkeye yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiğini söyledi.

Dünyanın en büyük 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) vakıf tarafından düzenlendiğine değinen Piyade, son olarak 53 ülkeden bin 61 firmanın katıldığı fuarı, 76 bin 10 kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Piyade, hedeflerinin 2023'te IDEF'i dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarı haline getirmek olduğunu vurguladı.

Vakfın 14 şirkete ortak olduğunu, bu şirketlerin iştirakleriyle toplam 54 şirketin yönetiminde vakfın söz sahibi bulunduğunu ifade eden Piyade, bağlı ortaklıkların geçen yılki satış büyüklüğünün 3 milyar 522 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

"Suriyeli bir bağışçımız 9 katlı binayı bağışladı"

Piyade, ortaklık payları, bağışlar, IDEF, emlak ve finans gelirlerden elde edilen kaynakların yüzde 80'inin vakfın kuruluş amacına uygun olarak TSK'nin güçlendirilmesine yönelik projelerin finansmanında kullandırıldığını söyledi.

Vakfın çok farklı kesimlerden bağışçıları bulunduğuna işaret eden Piyade, "Bağışçılarımız genellikle gariban, parası olamasa da evini veriyor. Evini bağışlamayıp kiraya verse geçimini sağlayabilecekken bağış yapmayı seçenler var. 'Bir ülkemi kaybettim, ikincisi kaybetmek istemiyorum" diyen Suriyeli bir bağışçımız 9 katlı binayı bağışladı. Yumurta satıp, parasını bağışlayanlar var. "Cenazemi kaldırır mısınız" deyip kefen parasını verenler var." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:52
  1. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade
  2. Süper Lig
  3. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
  4. El birliği ile güç birliğine - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
  5. ASELSAN
  6. TUSAŞ
  7. ROKETSAN
  8. HAVELSAN
  9. İŞBİR
  10. ASPİLSAN
  11. Türk savunma sanayisi
  12. TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade
  13. Türk Silahlı Kuvvetleri
  14. kamu spotu
  15. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı
  16. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  17. Türk vatandaşları
  18. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF)
  19. savunma sanayisi fuarı
  20. IDEF

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