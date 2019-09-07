Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ilk 17 haftasının maç programını açıkladı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi...07 Eylül 2019 Cumartesi 23:35
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ilk 17 haftasının maç programını açıkladı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi...
Maç programı açıklandı
Süper Lig'de 3 hafta geride kalmışken Türkiye Futbol Federasyonu 17 haftalık maç programını yayınladı. İşte, futbolseverlerin merak ettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi...
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