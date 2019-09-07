Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ilk 17 haftasının maç programını açıkladı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi...

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ilk 17 haftasının maç programını açıkladı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi... Maç programı açıklandı Süper Lig'de 3 hafta geride kalmışken Türkiye Futbol Federasyonu 17 haftalık maç programını yayınladı. İşte, futbolseverlerin merak ettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi... Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman?

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