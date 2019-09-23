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Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları

Galatasaray Fenerbahçe maçı son dakika haberleri: Süper Lig 5. Hafta maç sonuçları konuşulmaya devam ediliyor. Süper Lig 5. Hafta maçlarında Fenerbahçe Ankaragücü ile karşılaştı. Fenerbahçe Ankaragücü maç sonucu 2-1 olurken, Galatasaray son dakikada 3 puandan oldu. Galatasaray, 89. dakikasına kadar önde götürdüğü maçta, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Süper Lig 6. Haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? İşte Galatasaray Fenerbahçe derbi detayları GS-FB maçın canlı skor takibi burada.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:05
Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları

Galatasaray Fenerbahçe maçı son dakika haberleri: Süper Lig 5. Hafta maç sonuçları konuşulmaya devam ediliyor. Süper Lig 5. Hafta maçlarında Fenerbahçe Ankaragücü ile karşılaştı. Fenerbahçe Ankaragücü maç sonucu 2-1 olurken, Galatasaray son dakikada 3 puandan oldu. Galatasaray, 89. dakikasına kadar önde götürdüğü maçta, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Süper Lig 6. Haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Fenerbahçe derbi detayları GS-FB maçın canlı skor takibi burada.

Süper Lig 6. hafta Galatasaray Fenerbahçe maçı, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'HD'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'ye göre bir maç eksizği bulunan ve bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray bu sezon oynadığı 4 maçta, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Sarı-KIrmızılı takımın 7 puanı buluyor. Fenerbahçe 2. sırada. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge deplasmanından 1 puanla ayrılan Galatasaray, ligde 5 maçta 8 puan topladı. Oynadığı son maçta Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı kırmızılı ekip, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe son durum haberleri

Sarı lacivertli ekip ligde Alanyaspor yenilgisini çabuk atlattı. Ligde oynadığı son maçta Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi ve 2-1 galip gelerek derbi için moral topladı. Fenerbahçe ligde 5 maçta 10 puan elde etti.

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Dev derbinin biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletler satışa çıktığı anda bilet fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bu hafta oynanacak Süper Lig maçları Süper Lig 6. Hafta maç fisktürü | Süper lig puan durumu maç sonuçları 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:05
  1. Malatya
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