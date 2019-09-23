Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları

Galatasaray Fenerbahçe maçı son dakika haberleri: Süper Lig 5. Hafta maç sonuçları konuşulmaya devam ediliyor. Süper Lig 5. Hafta maçlarında Fenerbahçe Ankaragücü ile karşılaştı. Fenerbahçe Ankaragücü maç sonucu 2-1 olurken, Galatasaray son dakikada 3 puandan oldu. Galatasaray, 89. dakikasına kadar önde götürdüğü maçta, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Süper Lig 6. Haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray Fenerbahçe derbi detayları GS-FB maçın canlı skor takibi burada.

Süper Lig 6. hafta Galatasaray Fenerbahçe maçı, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'HD'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'ye göre bir maç eksizği bulunan ve bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray bu sezon oynadığı 4 maçta, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Sarı-KIrmızılı takımın 7 puanı buluyor. Fenerbahçe 2. sırada. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge deplasmanından 1 puanla ayrılan Galatasaray, ligde 5 maçta 8 puan topladı. Oynadığı son maçta Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı kırmızılı ekip, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe son durum haberleri

Sarı lacivertli ekip ligde Alanyaspor yenilgisini çabuk atlattı. Ligde oynadığı son maçta Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi ve 2-1 galip gelerek derbi için moral topladı. Fenerbahçe ligde 5 maçta 10 puan elde etti.

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Dev derbinin biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletler satışa çıktığı anda bilet fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

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