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Galatasaray Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı? GS FB maçını kim kazanır?

Galatasaray Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Süper Lig 6. Hafta maçlarında iki tane derbi maçı var. İlk derbi Galatasaray Fenerbahçe maçıyla start verecek. Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü 20.00’da oynanacak. İkinci derbi maçı ise Trabzonspor Beşiktaş arasında oynanacak.Trabzonspor Beşiktaş maçı 29 Eylül Pazar saat 19:00’da oynanacak. Peki Galatasaray Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak?

23 Eylül 2019 Pazartesi 19:17
Galatasaray Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı? GS FB maçını kim kazanır?

Süper Lig 6. Hafta maçlarında iki tane derbi maçı var. İlk derbi Galatasaray Fenerbahçe maçıyla start verecek. Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü 20.00’da oynanacak. İkinci derbi maçı ise Trabzonspor Beşiktaş arasında oynanacak.  Trabzonspor Beşiktaş maçı 29 Eylül Pazar saat 19:00’da oynanacak. Peki Galatasaray Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Fenerbahçe maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Söz konusu maç için bilet satışının 25-26 Eylül tarihlerinde başlayabileceği tahmin ediliyor. Bilet satışlarına dair kulüpten açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz. Bilet satışlarına dair kulüpten açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz. 

Galatasaray Fenerbahçe maçında en çok kim kazandı?

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 21 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe karşısında 14 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 43 gol yedi. Galatasaray, Kadıköy’de çıktığı 21 maçın 11’inde skor üretemezken, 2 karşılaşmada ise hem Galatasaray hem de Fenerbahçe got atamadı. En güzel istatiktik sonuçlarını 28 Eylül Cumartesi günü yeşil sahalarda oynanacak maç sonucunda verilecek.

Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti. 6 Kasım 2002'deki müsabakayı 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.

İki takımın 110 yıllık geçmişinde, geride kalan 389 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı. İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçta 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 19:17
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Galatasaray Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı?
  4. GS FB maçını kim kazanır?

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