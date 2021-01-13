Galatasaray Falcao'dan kurtuluyor mu?

Bir yaz önce Falcao'nun transferi için inisiyatif kullanan Fatih İlek, "Falcao şu anda MLS'den teklif aldı. Bu takım Inter Miami değil. Talip olan takım, transfer bedeli ödeyemeyeceğini; ama Falcao'nun tüm maaşını ödeyeceğini taahhüt etti. Galatasaray'ın 5 milyon Euro maaş yükünden kurtulması 70-80 milyon lira artı demek. Bu nedenle Galatasaray bunu kabul edecektir. ABD'de bazı kulüpler talep etti, Avrupa'dan gelebilecek oyuncular için 10-15 gün ek süre verecekler. Bence yüzde 60-70 ayrılma ihtimali var. ABD'nin doğu kanadın kulüpler var Falcao'yu isteyen. Galatasaray için kârlı bir iş olabilir. Ayrıca reklam yüzü de olur orada Falcao, elbette imaj değeri için de istiyorlar onu. Orada lig bizdeki kadar sert değil. Örneğin burada 10 maç oynuyorsa orada 20 maç oynar" dedi.

Falcao'nun kararı bekleniyor

Radamel Falcao'ya talip olan MLS kulübünün Portland Timbers olduğu öğrenildi. Takımın Venezuellalı teknik direktörü Giovanni Savarese'nin tecrübeli golcüyü özellikle istediği, bu kulüpten Galatasaray'a geçen yılın son günlerinde resmî teklif geldiği öğrenildi.

Fatih Terim ve başkan Mustafa Cengiz, Ocak ayında Falcao ile ilgili başka gelişmeler olabileceğini söylemişlerdi. Şu anda Madrid'de bulunan Kolombiyalı futbolcu, Real Madrid'in fizyoterapisti Joaquin Juan'ın nezaretinde rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerinin bir döneminde MLS'de oynamak istediğini belirten Falcao'nun Portland ekibinin teklifi ile ilgili kararı merakla bekleniyor.