  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray evinde kazanamadı
Spor

Galatasaray evinde kazanamadı

Galatasaray Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 21:12:00 - 2021-01-02 21:16:48
Galatasaray evinde kazanamadı

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Düşük tempoda oynanan ve orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşma 0-0 sona erdi.

Liderliği Alanyaspor'a bıraktı

Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, puanını 30'a yükseltti ve liderliği Aytemiz Alanyaspor'a bıraktı. Antalyaspor ise haftayı 18 puanla kapattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piton yılanı, geyiği saniyeler içinde yuttu! Görenler şok oldu
Gündem

Piton yılanı, geyiği saniyeler içinde yuttu! Görenler şok oldu

Sosyal medyada paylaşılan videoda piton yılanının geyiği saniyeler içinde yediği anlar hayrete düşürdü.

Mutasyon virüs bir ilimizde daha görüldü
Sağlık

Mutasyon virüs bir ilimizde daha görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyon virüsün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü açıklamasının ardından, yurtdışından Gaziantep’e gelen 2 ..
Erdoğan'ın namaza geldiğini gören cemaat Ayasofya'dan dünyayı böyle titretti
Gündem

Erdoğan'ın namaza geldiğini gören cemaat Ayasofya'dan dünyayı böyle titretti

Cuma namazını Ayasofya’da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiye girişte cemaat tarafından tekbirlerle karşılandı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay