Galatasaray evinde kazanamadı
Galatasaray Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Düşük tempoda oynanan ve orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşma 0-0 sona erdi.
Liderliği Alanyaspor'a bıraktı
Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, puanını 30'a yükseltti ve liderliği Aytemiz Alanyaspor'a bıraktı. Antalyaspor ise haftayı 18 puanla kapattı.