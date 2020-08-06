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Spor

Galatasaray, eski yıldızı için harekete geçti

Galatasaray'da açıklanan transfer limiti sonrası transfer çalışmaları hızlandı. Arda Turan transferini resmen açıklayan sarı kırmızılılar, eski yıldız oyuncusunu geri getirmek için temasa geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:58:00 -
Galatasaray, eski yıldızı için harekete geçti

Sarı-kırmızılılar’da eski aşklar yeniden alevleniyor. Sol kanada henüz bir takviye yapmayan Galatasaray'da, Trezeguet transferinin zora girmesi nedeniyle gözler tekrar Henry Onyekuru ve Bruma’ya çevrildi.

Galatasaray, bu iki oyuncudan birini kiralayabilmek için hem Monaco hem de PSV ile kontak kurdu. Oyuncuların menacerleriyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, kulüplerden gelecek geri dönüşe göre yol haritası belirlenecek.

Monaco ile yaşanan krize ve Onyekuru’nun Fransa’ya lig bitmeden çağrılmasına rağmen, Nijeryalı yıldız hâlâ listenin 1 numarası.

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