  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dev şirketin CEO'su istifa etti
Kahramanmaraş'ta yangın
Alaska'da 7,2 büyüklüğünde deprem
Afyon’un yöresel lezzeti coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Spor Galatasaray elenmesiyle Beşiktaş'ın kasasına servet girecek!
Spor

Galatasaray elenmesiyle Beşiktaş'ın kasasına servet girecek!

Galatasaray'ın PSV'ye elenmesiyle birlikte Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan tek takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nden 26 milyon euro gelir elde edecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 09:47:00 -
Galatasaray elenmesiyle Beşiktaş'ın kasasına servet girecek!

Galatasaray'ın 2. ön eleme turunda PSV'ye elenmesinin ardından Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım Beşiktaş olacak.

PSV'ye her iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde veda eden ve hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecekken, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından başlayacak.

Galatasaray'ın elenmesiyle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelire tek başına sahip olacak.

Siyah-beyazlı takımın, galibiyet ya da beraberlikte ödenen ücretler hariç, Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle en az 26 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay