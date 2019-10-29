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Spor

Galatasaray Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda?

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Eczacıbaşı VitrrA'yı konuk edecek. Voleybolseverler maç öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman? Galatasaray Eczacıbaşı VitrrA voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

2019-10-29 08:06:00 -
Galatasaray Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda?

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Eczacıbaşı VitrrA'yı konuk edecek. Voleybolseverler maç öncesi karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman? Galatasaray Eczacıbaşı VitrrA voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Eczacıbaşı voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray HDI Sigorta Eczacıbaşı VitrrA voleybol maçı bugün saat 15.00'te başlayacak. Mücadele TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak.

 

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