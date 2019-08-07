Galatasaray Doğa Sigorta'da 3 basketbolcunun sözleşmesi uzatıldı - Sarı-kırmızılı takımda Harrison, Auguste ve Webster ile yeni sözleşme imzalandı



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncular Aaron Harrison ve Zach Auguste ile Yeni Zelandalı Tai Jack Webster'ın sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, Harrison ve Webster ile 1+1 yıllık, Auguste ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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