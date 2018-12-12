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Galatasaray, Divock Origi'den vazgeçmiyor

Gomis'in ardından gol yollarında sorunlar yaşayan Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'da forma giyen Origi için girişimlerini sürdürüyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:28
Galatasaray, Divock Origi'den vazgeçmiyor

Devre arasında forvet transfer etmek için kolları sıvayan Galatasaray'a kötü haber geldi. Bafetimbi Gomis'in ayrılışının ardından forvet bölgesinde eksik kalan sarı kırmızılı ekip, ara transfer dönemiyle birlikte sorunlarını çözme niyetinde. Birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılar, Liverpool forması giyen Divock Origi'yi listesine almıştı. Ancak Belçikalı yıldızdan kötü haber geldi.

Liverpool, Origi'nin Ada dışına çıkmasına sıcak bakmıyor. ESPN'in haberine göre Galatasaray'ın Origi için yaptığı kiralama teklifi Liverpool tarafından reddedildi. Kırmızıların Origi'nin Ada dışında bir ligde forma giymesine sıcak bakmadığı bildirildi.

1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi

Ancak Galatasaray, bu transferden kesin olarak vazgeçmiş değil. Eğer 23 yaşındaki oyuncuya talip çıkmazsa son bir kez daha İngiliz ekibine teklif götürülecek ve transfer sonlandırılmaya çalışılacak.

Origi, Everton'la oynanan derbi maçın 90+7. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren isim olmuştu. Bu sezon Liverpool formasıyla üç maça çıkan Origi, toplam 83 dakikada 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:44
  1. Galatasaray
  2. Everton
  3. Belçika
  4. Origi
  5. Bafetimbi Gomis
  6. Gomis
  7. Divock Origi

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