Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den kötü haber! Forma giyemeyecek
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan beklenen haber gelmedi. Brezilyalı futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ligdeki Hatayspor maçında sakatlanmıştı.
Dizinde oluşan ödem geçmeyen Gustavo, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak.
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Pelkas da derbide yok.
Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin bu sezon ligde oynadığı 22 maçın 21'ine ilk 11'de başladı. Brezilyalı futbolcunun 1 golü bulunuyor.