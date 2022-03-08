Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a müjdeler!
Beşiktaş’ta Josef de Souza ve Domagoj Vida'nın Galatasaray derbisinde forma giyebileceği belirtildi.
Beşiktaş’ta Josef de Souza ve Domagoj Vida'nın Galatasaray derbisinde forma giyebileceği belirtildi.
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor.
Siyah beyazlı ekibe zorlu karşılaşma öncesinde 2 futbolcudan iyi haber geldi. A Spor'un haberine göre; Josef de Souza ve Domagoj Vida, takımla çalışmalara başladı.
Öte yandan Miralem Pjanic'in tedavisinin sürdüğü ve derbide forma giyip giyemeyeceğinin ilerleyen günlerde netlik kazanacağı kaydedilirken, Welinton'un ise oynayamama ihtimali bulunduğu belirtildi.