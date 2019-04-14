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Galatasaray derbilerde kayıp

- Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda çıktığı son 15 maçın sadece birini kazanabildi- Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda yaptığı son 9 derbide galibiyet elde edemedi

14 Nisan 2019 Pazar 21:21
Galatasaray derbilerde kayıp


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde bu kulvarda oynanan derbilerde kötü bir istatistiğe sahip.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Süper Lig'de çıktığı son 15 derbinin sadece birinde galip gelebildi.

Galatasaray, bu sürede Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynadığı 7 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın ligde yaptığı son 15 derbi ve sonuçları şöyle:

SezonOrganizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip)
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1
Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2
Süper Lig Fenerbahçe 0-0
Süper Lig Beşiktaş 0-1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2
Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2
Süper Lig Beşiktaş 0-1
Süper Lig Fenerbahçe 0-1
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0
Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3
Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0
Süper Lig Beşiktaş 2-0
2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2
Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1
Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1


- Deplasmandaki son 9 derbide galibiyeti yok


Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 9 derbide galip gelemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 9 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'a konuk olduğu 4 derbinin birinde berabere kaldı, 3'ünü kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda sadece 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 9 derbi ve sonuçları şöyle:

SezonOrganizasyon Rakip Sonuç
2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 1-0
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe1-1
Süper Lig Beşiktaş2-1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş2-2

 Süper Lig Fenerbahçe2-0
2017-2018 Süper Lig Beşiktaş3-0
Süper Lig Fenerbahçe0-0
2018-2019 Süper Lig Beşiktaş1-0
Süper Lig Fenerbahçe1-1


- Fenerbahçe karşısında 9 maçtır kazanamıyor


Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 9 karşılaşmada galip gelmeyi başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta 2-1'lik skorla aldı.

Galatasaray, daha sonra Fenerbahçe ile oynadığı 9 müsabakada 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 21:21
  1. Beşiktaş
  2. derbi
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

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