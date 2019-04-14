Galatasaray derbilerde kayıp





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde bu kulvarda oynanan derbilerde kötü bir istatistiğe sahip.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Süper Lig'de çıktığı son 15 derbinin sadece birinde galip gelebildi.

Galatasaray, bu sürede Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynadığı 7 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın ligde yaptığı son 15 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 Süper Lig Beşiktaş 0-1

Süper Lig Fenerbahçe 0-1

2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0

Süper Lig Beşiktaş 2-0 2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1





- Deplasmandaki son 9 derbide galibiyeti yok





Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 9 derbide galip gelemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 9 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'a konuk olduğu 4 derbinin birinde berabere kaldı, 3'ünü kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda sadece 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 9 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç 2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 1-0 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 1-1 Süper Lig Beşiktaş 2-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 2-2

Süper Lig Fenerbahçe 2-0 2017-2018 Süper Lig Beşiktaş 3-0 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

2018-2019 Süper Lig Beşiktaş 1-0

Süper Lig Fenerbahçe 1-1



