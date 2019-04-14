Galatasaray derbilerde kayıp
- Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda çıktığı son 15 maçın sadece birini kazanabildi- Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda yaptığı son 9 derbide galibiyet elde edemedi14 Nisan 2019 Pazar 21:21
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde bu kulvarda oynanan derbilerde kötü bir istatistiğe sahip.
Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Süper Lig'de çıktığı son 15 derbinin sadece birinde galip gelebildi.
Galatasaray, bu sürede Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynadığı 7 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.
Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.
Galatasaray'ın ligde yaptığı son 15 derbi ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç (GS-Rakip)
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|1-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-2
|Süper Lig
|Beşiktaş
| 0-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
| 0-1
|2017-2018
|Süper Lig
|Fenerbahçe
| 0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-3
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
| 0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-0
|2018-2019
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2-2
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
- Deplasmandaki son 9 derbide galibiyeti yok
Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 9 derbide galip gelemedi.
Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 9 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu dönemde Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'a konuk olduğu 4 derbinin birinde berabere kaldı, 3'ünü kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda sadece 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.
Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 9 derbi ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|2014-2015
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-0
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2-0
|2017-2018
|Süper Lig
|Beşiktaş
|3-0
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|2018-2019
|Süper Lig
|Beşiktaş
|1-0
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-1
- Fenerbahçe karşısında 9 maçtır kazanamıyor
Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 9 karşılaşmada galip gelmeyi başaramadı.
Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta 2-1'lik skorla aldı.
Galatasaray, daha sonra Fenerbahçe ile oynadığı 9 müsabakada 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
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