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Spor Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı
Spor

Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 08:34:00 -
Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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