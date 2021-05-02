Galatasaray deplasmanda istediğini aldı
Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Halil ve Emre Akbaba kaydetti.
Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Halil Dervişoğlu ve 53. dakikada Emre Akbaba attı.
Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu, sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı. 21 yaşındaki santrfor, bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç oyuncu ünvanını da aldı.
Galatasaray maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi
Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 75'e yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste ikinci kez kaybederek 35 puanda kaldı.
Haftaya derbi var
Galatasaray, gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.