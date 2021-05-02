  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz

O ilimizde flaş korona kararı! Marketlerde satışı yasaklandı

Ali Babacan’ın A4 kağıdı çıkışına olay cevap: Fren Ali ama neye?

Yusuf Güney'den dalga geçenlere sert tepki: Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi metafizik duymadınız?

Anne karnındayken babası şehit oldu! Operasyonun adını taşıyan bebeğe doğum günü sürprizi

Meral Akşener için yeni tanımlama

Mehmetçik hainleri vurdukça ses kravatlı teröristlerden çıktı

7-0’lık skor sonrası canlı yayında gerginlik! ‘Şerefsiz’ dedi ortalık karıştı

Koronavirüs tablolarına bakmayan Uğur Dündar rezil oldu

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! ATAK helikopteri hainleri böyle avladı
Tokat, 7 kez sallandı
Bakan güzel haberi verdi
Kuşadası'nda siyah yılanlar ortaya çıktı! Uyardı: Kesnlikle öldürmeyin
Suriye'de genel af ilan edildi
Spor Galatasaray deplasmanda istediğini aldı
Spor

Galatasaray deplasmanda istediğini aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Halil ve Emre Akbaba kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 22:46:00 -
Galatasaray deplasmanda istediğini aldı

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Halil Dervişoğlu ve 53. dakikada Emre Akbaba attı.

Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu, sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı. 21 yaşındaki santrfor, bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç oyuncu ünvanını da aldı.

Galatasaray maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi

Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 75'e yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste ikinci kez kaybederek 35 puanda kaldı.

Haftaya derbi var

Galatasaray, gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat’ta merakla bekleniyordu! O isim geri döndü
Medya

Teşkilat’ta merakla bekleniyordu! O isim geri döndü

TRT1'de Pazar günleri ekranlara gelen Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal setlere resmen geri dönüş yaptı.
Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık
Gündem

Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık

Ermeni lobilerinin sözde soykırım iddiaları, Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ovannes Kaçaznuni tarafından bizzat yalanlanmıştı.
Gündem

"Ucuz atlattım" diyerek duyurdu! İBB'nin ekmeğinden "çivi" çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı. Rezaleti sosyal..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay