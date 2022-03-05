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Spor Galatasaray deplasmanda ağır yara aldı
Spor

Galatasaray deplasmanda ağır yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve 2 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 21:13:00 -
Galatasaray deplasmanda ağır yara aldı

Konyaspor ile Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konyaspor 2-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ahmed Hassan, 21. dakikada Rahmanovic kaydetti.

4 maç sonra kazanan Konyaspor, puanını 52'ye çıkardı ve ikinciliğini sürdürdü. İki maç sonra kaybeden Galatasaray ise 35 puanda kaldı.

Konyaspor gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Galatasaray ise derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.

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