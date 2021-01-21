Galatasaray- Denizlispor kaç kaç bitti? Maçın özeti ve goller
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray - Denizlispor maçının dakika dakika özeti ve Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor skoru merak ediliyor. Peki, Galatasaray- Denizlispor kaç kaç bitti? Galatasaray- Denizlispor maçının özeti ve goller
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u evinde 6-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar hızlı başladığı maçın 9. dakikada Emre Akbaba'yla 1-0 öne geçti. Galatasaray 17. dakikada Sofiane Feghouli'yle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son golü 45+1. dakikada Donk'la geldi ve sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Oyuna ikinci yarıda dahil olan Tusha 48. dakikada farkı 2'ye indirdi ve Denizlispor umutlandı. Galatasaray 60. dakikada Saracchi'nin etkili bindirmesinde Pantilimon'dan seken topun Muhammed'e çarpmasıyla farkı yeniden 3'e yükseltti. 64. dakikada sahne alan Belhanda skoru 5-1'e getirdi. 90+2. dakikada Sekidika maçın skorunu belirledi: 6-1
Galatasaray- Denizlispor maçı
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 70 Ömer Bayram), Belhanda (Dk. 84 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Sekidika), Feghouli (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Turan (Dk. 69 Etebo), Babel
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet Özkal, Leismann, Bergdich (Dk. 63 Sakıb Aytaç),Murawski, Dossevi (Dk. 63 Ahmad Yasin), Sacko (Dk. 46 Tusha), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega
Goller: Dk. 8 Emre Akbaba, Dk. 17 Feghouli, Dk. 45 1 Donk, Dk. 60 Muhammet Özkal (kendi kalesine), Dk. 64 Belhanda, Dk. 90 2 Sekidika (Galatasaray), Dk. 48 Tusha (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 32 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Maçın dakika dakika özeti
3. dakikada Bergdich'in hatalı pasıyla ceza yayında topla buluşan Babel kaleyi düşündü top az farkla yandan auta gitti.
8. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Belhanda ortaya çevirdi, Emre Akbaba penaltı noktası üzerinden vuruşunda topu ağlara gönderdi.
16. dakikada Linnes'in sağ kanattan ceza alanına çevirdiği top Babel'e geldi, savunmanın müdahalesiyle sağ çaprazda topu önünde bulanFeghouli düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. 2-0
23. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde sol kanatta topla buluşan Sagal ortadaki Recep'i gördü ancak onun vuruşu zayıf bu Muslera için kolay bir top oldu.
34. dakikada Sagal'ın ara pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Recep vurdu, Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.
35. dakikada Murawski'nin pasında savunma arkasına sarkan Sagal ceza alanında topla buluştu ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı.
39. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Lopes'in içeriye çevirdiği topa arka direkte Rodallega vurdu, Muslera'yı geçen topu Linnes uzaklaştırdı.
45. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topa Recep ters bir vuruş yaptı, ceza alanına gelen topa iyi yükselen Donk kafayla fileleri havalandırdı. 3-0
45. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes'in ceza alanına ortasına Babel'den önce Muhammet ayak koyarak topu kornere gönderdi.
45+2. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında sağ kanattaki Rodallega ortadan hareketlenen Tusha'yı gördü, genç oyuncu ceza alanına girer girmez vurdu ve Muslera'yı mağlup etti. 3-1
53. dakikada Arda, sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Emre'yi düşündü ancak savunma zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.
58. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza alanına giren Feghouli köşeye vurdu, Pantilimon topu son anda kornere çelerek gole izin vermedi.
59. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına giren Saracchi'nin vuruşunda Pantilimon'dan dönen top Muhammet'e çarparak ağlara gitti.
63. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazda topla buluşan Belhanda ceza alanı dışından vurdu farkı 4'ı çıkardı. 5-1
69. dakikada savunmada pas arası yapan Babel kendi götürdüğü topla ceza alanına girdi, aşırtma vuruşunda top auta gitti.
74. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında sol kanattan ceza alanına giren Sagal çaprazdan vurdu, Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.
90+1. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Sekidika ceza alanına girer girmez vurdu ve topu ağlara gönderdi. 6-1