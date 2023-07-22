Galatasaray Cedric Bakambu'yu duyurdu
Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nassr ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Cedric Bakambu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 37 maçta 18 gol kaydetmişti.