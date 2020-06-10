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Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:51:29 -
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Sınırlı alanda gruplar halinde pas oyunuyla devam eden idmanın taktik çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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